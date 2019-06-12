مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الكوبية تدين الحظر الاقتصادي ضد كوبا

وافادت ارنا من مجلس الشورى الاسلامي ان مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الكوبية اعربت في بيان دعمها الشامل للشعب الكوبي في مواجهة السياسة الامريكية السلطوية مؤكدة حمايتها لمساعي الحكومة الكوبية في التقليل من مخاطر الحظر .

وطالب البيان برلمانات الدول مواجهة الاجراءات العدائية الامريكية ضد الشعب الكوبي التي من شأنها زعزعة الاستقرار في تلك المنطقة.

وجاء في البيان ان مجلس الشورى الاسلامي يعلن مرة اخرى تضامنه مع الشعب والحكومة الكوبية في مواجهة السياسة الامريكية الاستبدادية غير الانسانية المغايرة للقوانين الدولية مؤكدا ثقته ان الشعب والحكومة الكوبية سيدافعان عن استقلال وسيادة بلادهما بكل قوة وثبات وسيتخطيان هذه المرحلة بتحقيق النصر.

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