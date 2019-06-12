لاریجانی: الشعب الايراني سيقاوم الضغوط الامريكية

وافادت ارنا أن لاريجاني أشار خلال استقباله اليوم الاربعاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلماني الصربي "جاركو ابرادوفيتش" والوفد المرافق له، إلى أن ايران تتعرض لضغوط أمريكية، قائلاً، ان الامريكيين انتهكوا الاتفاق النووي الذي كانوا قد وقعوا عليه ويسعون الان إلى ممارسة مزيد من الضغوط على ايران عبر فرض العقوبات المضاعفة، لكن الشعب الإيراني سيقام هذه الضغوط.

وأكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، ان تعزيز الأواصر بين الدول الصديقة يفشل الضغوط الامريكية.

ولفت لاريجاني إلى ان ايران وصربيا يمكنهما التعاون في المجالات الصناعية والزراعية والنفط والغاز، قائلاً، يمكننا التعاون في مجال الزارعة خارج البلاد لتعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية.

بدوره أشار "جاركو ابرادوفيتش" إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين ايران وصربيا، قائلاً، ان التعاون البرلماني والسياسي بين البلدين في أعلى مستوياته لكن التعاون الاقتصادي ليس كبيراً لذلك من الضروري تعزيزه.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الصربي أن صربيا تسعى لتطوير التعاون الاقتصادي مع ايران، قائلاً، يمكن دعم العلاقات الاقتصادية في جميع المجالات عبر تأسيس شركات مختلفة عبر أطراف ثالثة.

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