بدء اعمال اجتماعات اللجنة المشتركة للنقل البري بين ايران وجمهورية اذربايجان

وافادت "ارنا" ان الوفد الايراني يشارك في الاجتماعات برئاسة مديرعام مكتب الترانزيت والنقل البري بوزارة النقل الايرانية "منوجهر سلمانزاده" والذي سيناقش مع الطرف الاذربيجاني سبل تنمية التعاون في مجالات الترانزيت والنقل البري.

وسبيحث المجتمعون خلال يومين قضايا النقل بين البلدين الجارين ومنها خفض الرسوم وكذلك سهولة عبور الشاحنات بين ايران وجمهورية اذربايجان.

اجتماعات اللجنة المشتركة للنقل البري بين ايران واذربيجان تهدف الى دراسة سبل تحسين النقل البري بين ايران وجمهورية اذربايجان وتنمية التعاون التجاري المشترك بينهما.

وتجمع الجمهورية الاسلامية الايرانية مع جمهورية اذربيجان حدود مشتركة بطول 764 كم وتعاون ثنائي في مجالات النقل الجوي والبحري والبري.

انتهى**م م/ ح ع**