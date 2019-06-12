ظريف : الشعب الايراني يتعرض يوميا لمخطط بثّ الكراهية من جانب الامريكيين

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية الايرانية، ان تصريحات ظريف هذه جاءت اليوم الاربعاء خلال الجولة الاولى من مباحثاته مع وزير الخارجية الياباني "تارو كونو"؛ والتي اشار فيها الى الحرب الاقتصادية الامريكية ضد الشعب الايراني.

ونوه وزير الخارجية الايراني بالعلاقات الدبلوماسية العريقة التي تمتد الى 90 عاما بين طهران وطوكيو؛ واصفا اليابان بانها الدولة الصديقة، والشريكة الجيدة للجمهورية الاسلامية الايرانية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

واعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بنظيره الياباني وزيارات كبار المسؤولين في هذا البلد الى ايران.

واكد ان الحكومة الايرانية وفي ظل الظروف العصيبة الراهنة ستتخذ اجراءات مناسبة من اجل توفير الرخاء للشعب بما فيها اعادة النظر في الموازنة والسياسات المالية دون الاتكال على الاقتصاد النفطي.

الى ذلك، قال وزير الخارجية الياباني : ان شينزوآبي (رئيس وزراء اليابان) يقوم بزيارة ايران بوصفها الدولة الصديقة والعريقة.

واعتبر كونو، في لقائه ظريف اليوم، ايران بانها دولة اقليمية هامة؛ مصرحا : نحن نعقتد انه كلما تراجع حجم التوترات في هذه المنطقة الحساسة سيكون ذلك لصالح الجميع، وفي غير ذلك سنتضرر جميعا.

وتابع : ان اليابان مستعدة لاتخاذ مايلزم بهدف خفض التوترات.

انتهى ** ح ع