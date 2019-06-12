رئيس جمهورية لبنان یشکر الرئيس روحانی على خلفية الافراج عن نزار زكا

و هنأ عون زكا بعد إفراج السلطات القضائية في ايران عنه وعودته سالما إلى أهله وذويه.

وخاطب الرئيس اللبناني المواطن المفرج عنه : أنت مواطن لبناني تابعت قضيته وعملت على إنهائها واليوم أنا سعيد بعودتك إلى الحرية، وقد قلت دائما أن الحياة خارج إطار الحرية هي شكل من اشكال الموت.

وتم الافراج عن المواطن اللبناني - الامريكي نزار زكا، امس الثلاثاء في طهران تلبية لطلب رئيس جمهورية هذا البلد ميشال عون الذي أوفد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم إلى العاصمة طهران للقاء المسؤولين الايرانيين واصطحاب زكا.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية "غلام حسين إسماعيلي" اعلن في مؤتمره الصحي (امس الثلاثاء) : إن المحكمة وافقت اليوم على الإفراج المشروط عن نزار زكا، وسيتم تسليم هذا الشخص إلى ممثلي الدولة اللبنانية.

واضاف اسماعيلي، "ان السلطة القضائية استلمت قبل يومين طلبا في هذا الصدد بالإفراج المشروط عن المدان".

وقال : إنه بناء على طلب رئيس الجمهورية وتأكيد حزب الله اللبناني، بان هذا الشخص لن يرتكب جريمة بعد الافراج عنه فقد وافقت المحكمة اليوم على الإفراج المشروط عن نزار زكا وسيتم تسليمه إلى ممثلي الدولة اللبنانية.

وصرح المسؤول القضائي الايراني ان "هذا الاجراء تم في إطار عملية قضائية تماما، ولم يكن هناك أي تبادل أو قضايا سياسية في هذا الصدد".

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