رئيس الجمهورية يعزي برحيل العالم الأفغاني آية الله محقق كابولي

وأفاد القسم الإعلامي لرئاسة الجمهورية، ان الرئيس روحاني أكد في البيان الصادر عنه بالمناسبة، "لقد تلقيتببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة العالم الجليل فضيلة آية الله محقق كابولي".

وتابع روحاني: ان هذا الفقيه الفاضل، كرس عمره الشريف وبذل جل جهده لنشر تعاليم مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وتدريس العلوم الإسلامية في الحوزات العلمية؛ وقدم خدمات علمية قيمة.

وأعرب روحاني عن خالص تعازيه ومواساته للحوزات العلمية وتلامذة آية الله محقق كابولي وأسرته الكريمة والشعب الأفغاني بوفاة هذا العالم الجليل؛ سائلا المولى عز شأنه أن يمن على الفقيد بعلو الدرجات وعلى ذويه بالصبر والسلوان.

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