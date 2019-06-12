لاريجاني : حضور رئيس وزراء اليابان في طهران مؤشر على مواقف ايران الحكيمة

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، اشار لاريجاني الى زيارة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" الحالية لطهران، مؤكدا : نحن نجري مباحثات مستدامة حول القضايا الدولية والاقليمية مع اصدقائنا والدول التي ترغب في الحوار.

وتابع : اليابان هي من الدول التي اجرت طيلة السنوات الماضية مشاورات ومباحثات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما تطرق رئيس البرلمان الى زيارات مسؤولين من دول اوروبية بما فيها المانيا، وايضا مشاركة الرئيس روحاني في قمة شنغهاي القادمة ولقاءاته المرتقبة مع كبار مسؤولي الدول الاعضاء مثل روسيا والصين؛ مؤكدا ان هذا الامر يدل على موقف الجمهورية الاسلامية لحل القضايا عبر الحوار.

ودعا لاريجاني "الاطراف الاخرى" ليحرصوا بدورهم على تحكيم لغة الحوار وان يتخذوا خطوات صحيحة لتسهيل هذا المسار.

واستطرد قائلا : ان الامريكيين وللاسف يعمدون الى عرقلة هذا الامر؛ وعليه فإن حضور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران يدل على مواقف ايران الحكيمة ازاء القضايا وضرورة حلها عبر الحوار.

انتهى ** ح ع