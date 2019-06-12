بلغراد تمتلك علاقات سياسية وتجارية وطيدة مع طهران 

وجاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال لقاء جاركو أوبرادوويتش رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-الصربية "بروانه سلحشوري".

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني الصربي، ان تبادل الزيارات بين المسؤولين البرلمانيين في صربيا وإيران، أدى الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد أوبرادوويتش في تتمة تصريحاته، بموقف إيران في إحترام القوانين الدولية والإلتزام بها والدفاع عن وحدة التراب والسيادة الوطنية لصربيا.

وفي الختام، أعلن عن إستعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية في مختلف المجالات الثقافية، وتبادل الطلاب، والزراعة وكافة المجالات الأخرى المتفق عليها من قبل الجانبين.

من جانبها، أعربت سلحشوري عن سرورها حيال العلاقات المتنامية بين البلدين؛ قائلة، ان العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وصربيا كانت متنامية وقائمة على الصداقة على الدوام وأكدت، انه قد تم إتخاذ إجراءات ملحوظة لتعزيز العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وأعربت سلحشوري عن أملها في أن يسهم تكثيف الزيارات البرلمانية بيم إيران وصربيا في تمهيد الأرضية اللازمة للنهوض بالتعاون الثنائي بين البلدين على كافة الصعد وفي مختلف المجالات.

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