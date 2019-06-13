العراق وعُمان يبحثان الحلول السياسية لأزمات المنطقة

وذكر بيان للخارجية العراقية، تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) نسخة منه، ان "الوزير الحكيم أكد خلال اللقاء تطلـُّع بغداد لتعزيز التعاون في مُختلِف المجالات، والتنسيق مع عُمان لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين".

واضاف البيان بحثا فيما يتعلق بالشأن العربي والإقليمي، "تطورات الأوضاع بالمنطقة، وسُبل دعم جُهُود مُواجَهة الإرهاب، وتعزيز آليَّات العمل العربي المُشترك لمُواجَهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة".

وأكد البيان، "توافق رؤى الجانبين حول أهمية الاضطلاع بحلول سياسية للأزمات الراهنة لتحقيق السلام، وبسط الأمن في المنطقة".

وفي ذات السياق اكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، الاربعاء، وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي والوفد المرافق له، ان العراق بعمقه العربي و جواره الاسلامي له اولوية في تحقيق الاستقرار الإقليمي وفقاً للمصالح المتبادلة والمتشاركة بين دول المنطقة.

وقال صالح خلال اللقاء، ان استقرار العراق عامل اساس لأمن المنطقة، مشدداً على ان بغداد ومسقط يمكن ان تلعبا دوراً مهماً ومؤثراً لمكانتهما في المنطقة ورغبتهما في العمل والتنسيق المشترك حيال القضايا الاقليمية.



كما رحب بقرار سلطنة عُمان فتح سفارتها في العراق، معتبراً انها خطوة ايجابية من الاشقاء العُمانيين لتعميق اطر التعاون بين البلدين، وبما يسهم في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للشعبين الشقيقين".

بدوره، أكد بن علوي ان زيارته الى العراق تكتسب اهمية كبرى لتوطيد العلاقات الثنائية وتوحيد المواقف بشأن الاوضاع في المنطقة، مجدداً دعم بلاده الى العراق في المجالات كافة.

وكان وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي والوفد المرافق له، وصل صباح الاربعاء، العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين العراقيين.

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