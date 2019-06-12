سفير سويسرا يؤكد حرص بلاده على فتح قناة مالية مع إيران في المجال الدوائي

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين شركة "رش" السويسرية وشركة "زهراوي" الإيرانية لصناعة الأدوية في مدينة تبريز (مركز محافظة آذربايجان الشرقية-شمال غرب) أضاف لايتنر، ان سويسرا لديها حاليا علاقات وطيدة جدا مع الجمهورية الإسلامية وان التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة، تعد واحدة من النماذج البارزة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الصحة.

وتابع، ان سويسرا فضلا عن التعاون في المجال الصحي، راغبة في تعزيز التعاون مع إيران في مختلف المجالات؛ معربا عن سروره حيال ترحيب المسؤولين الإيرانيين أيضا بتعزيز التعاون الثنائي مع سويسرا في شتى المجالات.

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