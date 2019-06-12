الخارجية اليابانية : طوكيو تدعو طهران الى مواصلة الوفاء بالاتفاق النووي

وافاد مراسل "ارنا نقلا عن وكالة "كيودو" اليابانية الرسمية للانباء، ان وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" اكد خلال اللقاء مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف" اليوم الاربعاء في طهران، اكد على ضرورة بقاء الجمهورية الاسلامية في الاتفاق النووي.

وتطرقت الوكالة في تقرير لها حول بيان الخارجية اليابانية هذا، الى زيارة رئيس وزراء هذا البلد "شينزوآبي" الحالية لطهران؛ مؤكدة ان الاخير شرع في نشاطات دبلوماسية هامة للغاية انطلاقا من موقف بلاده المساند للاتفاق النووي.

ولفتت كيودو الى ان كبار المسؤولين اليابانيين اكدوا مرارا في تصريحاتهم بان استقرار وامن الشرق الاوسط يهمهم كثيرا؛ لاسيما وان اليابان تعدّ من الدول الكبرى المستوردة للنفط من هذه المنطقة.

كما اكدت الوكالة اليابانية للانباء في تقريرها، ان امريكا اثارت المشاكل والتوترات داخل المنطقة عبر انسحابها من الاتفاق النووي واعادة فرض الحظر على ايران، وعليه فقد قررت الاخيرة ان تعلّق بعض التزامتها في اطار هذا الاتفاق لفترة 60 يوما.

ونوّه هذا التقرير بان زيارة رئيس وزراء اليابان الى ايران تجري بالتزامن مع مرور 90 عاما على العلاقات الرسمية بين البلدين؛ واضاف ان شينزوآبي ومنذ تسلمه منصب رئاسة الوزراء في عام 2012 التقى لـ 7 مرات برئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام حسن روحاني وتباحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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