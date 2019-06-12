لاريجاني : الاوروبيون لم يقوموا بأي خطوة للحفاظ على الاتفاق النووي

واضاف لاريجاني في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء بمحافظة خراسان الشمالية (شرق)،"لقد بقي شهر واحد فقط من الفترة التي حددتها ايران لهؤلاء ولازلنا بانتظار اظهار حسن النوايا في هذا الخصوص".

واكد رئيس البرلمان ان تفعيل آلية "اينستكس" المالية في سياق تنفيذ التعهدات الاوروبية يستدعي شراء النفط والذي لم يتم لحد الان اتخاذ اي اجراء بهذا الصدد".

يذكر ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني توجه عصر اليوم الاربعاء الى مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية، يرافقه وزير الجهاد الزراعي محمود حجتي.

انتهى ** ح ع