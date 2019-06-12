الرئیس روحاني: نولي اهمية كبيرة للعلاقات مع اليابان

وقال الرئيس روحاني خلال الاجتماع المشترك مع الوفد الياباني برئاسة رئيس الوزراء شيننزو آبي في طهران الاربعاء، اننا نرغب بعلاقات عميقة وودية وطويلة الامد مع اليابان. ان العلاقات بين البلدين راسخة جدا منذ الماضي وكان لنا تعاون مشترك في مجالات بناء السدود والبيئة والطاقة ومن ضمنها البتروكمياويات.

واکد رغبة ايران باستمرار وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين على اساس المصالح المتبادلة ورحب برغبة رئيس وزراء اليابان بالاستثمار والمشاركة في المشاريع التنموية في جنوب ايران وميناء جابهار (جنوب شرق) وقال، ان ايران ترحب بتعاون واستثمار اليابان في منطقة جابهار وكذلك منطقة مكران العامة (جنوب شرق) وهي على استعداد لاجتذاب الاستثمارات اليابانية.

واکد الرئيس الايراني ضرورة الاسراع في تنفيذ الاتفاقيات السابقة المبرمة في مجال الطاقة والشؤون العلاجية.

واشار روحاني كذلك الى قضية الاتفاق النووي واوضح بان للجميع مسؤوليات محددة تجاه الاتفاق والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، معربا عن امله بان تنفذ اليابان مسؤولياتها في هذا المجال.

واکد الرئيس الايراني، ان تخريب وانتهاك المعاهدات الدولية لن يخدم احدا اطلاقا.

واوضح بان ايران على استعداد للتشاور والتعاون الكامل مع اليابان في مجال القضايا الاقليمية وقال، اننا على استعداد بشان اعادة اعمار سوريا وكذلك انهاء ازمة اليمن ودعم الشعب اليمني في المجالات الصحية والعلاجية وتوفير المواد الغذائية وفي مجال مكافحة الارهاب سواء في المنطقة او في سائر مناطق العالم.

يتبع ** 2342