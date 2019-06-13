العراق يعلن موقفه الرسمي من صفقة القرن ومؤتمر البحرين

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح صحفي، ان "العراق لن يشارك في مؤتمر البحرين، وذلك يعود لموقفه الثابت من القضية الفلسطينية، وهو حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الموحدة وعاصمتها القدس الشريف، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، مؤكدا ان "هذه القضية مركزية في وعينا الشعبي والسياسي وخطابنا كوزارة خارجية عراقية".

يذكر ان واشنطن والمنامة اعلنت في بيان مشترك الشهر الماضي عقد ورشة اقتصادية في المنامة يومي 25 و26 حزيران/يونيو للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ما اعتبره مراقبون بمثابة خطوة أولى لتنفيذ خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط المعروفة باسم (صفقة القرن).



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