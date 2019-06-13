١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧
Journalist: r978999
رمز الخبر 83351443
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العراق يعلن موقفه الرسمي من صفقة القرن ومؤتمر البحرين

العراق يعلن موقفه الرسمي من صفقة القرن ومؤتمر البحرين

بغداد/13 حزيران/يونيو/ارنا-أعلن العراق عدم مشاركته فيما تسمى ورشة (السلام من أجل الازدهار) التي تقام في البحرين أواخر الشهر الجاري بدعوة أمريكية، مؤكدا تمسكه بموقفه الثابت إزاء القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الموحدة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح صحفي، ان "العراق لن يشارك في مؤتمر البحرين، وذلك يعود لموقفه الثابت من القضية الفلسطينية، وهو حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الموحدة وعاصمتها القدس الشريف، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، مؤكدا ان "هذه القضية مركزية في وعينا الشعبي والسياسي وخطابنا كوزارة خارجية عراقية".

يذكر ان واشنطن والمنامة اعلنت في بيان مشترك الشهر الماضي عقد ورشة اقتصادية في المنامة يومي 25 و26 حزيران/يونيو للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ما اعتبره مراقبون بمثابة خطوة أولى لتنفيذ خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط المعروفة باسم (صفقة القرن).

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