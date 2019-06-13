خبير صهيوني: الحرب الاميركية على العراق "لعبة اطفال" مقارنة بالحرب على ايران

وذكرت وكالة "الاتجاه برس" العراقية، نقلا عن "مئير" في تقرير له على موقعه الرسمي، ان "الرئيس الاميركي دونالد ترامب رفض نصيحة مستشار الامن القومي جون بولتون المشينة في شن حرب على ايران".

وأضاف، ان "هذه الحرب ستكون لها عواقب وخيمة على اميركا وحلفائها، وشن حرب ضد إيران أو حتى التفكير في القيام بذلك، هو مجرد جنون".

واشار مئير "كان بولتون المهندس وراء الحرب المدمرة في العراق عام 2003 التي تسببت في قتل أكثر من 5000 جندي أمريكي وبتكلفة تجاوزت تريليوني وفسحت المجال أمام صعود داعش".

وحذر، ان "حرب العراق ستكون لعبة أطفال مقارنة بالحرب ضد إيران التي ستخوض قتالًا سيكون أسوأ بكثير من جميع الحروب في الشرق الأوسط منذ عام 1948 مجتمعة كما ان معظم منطقة الشرق الأوسط ستشتعل فيها النيران والخسائر الأمريكية وستكون أضعاف أضعاف الخسائر في حرب العراق".

انتهى ع ص