١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢
Journalist: r978999
رمز الخبر 83351450
٠ Persons

كتائب حزب الله: النظام السعودي متورط في حرق مصادر الغذاء وتدمير البنية التحتية في العراق

كتائب حزب الله: النظام السعودي متورط في حرق مصادر الغذاء وتدمير البنية التحتية في العراق

بغداد/13حزيران/يونيو/ارنا-كشفت المقاومة الاسلامية، كتائب حزب الله في العراق، الاربعاء، ان النظام السعودي متورط في حرائق مصادر الغذاء وتدمير البنية التحتية في العراق.

وذكر بيان للكتائب حصلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) على نسخة منه، ان "البعض تناسى جرائم السعودية وأخذ يُبيض سجلها الإجرامي بتبريرات مخزية"، لافتا ان "السعودية متورطة في ما يقرب من 60 بالمئة من نسبة حرائق مصادر الغذاء وتدمير البنى التحتية في العراق".

واضاف البيان ان "السعودية كانت الاداة الفاعلة في تنفيذ مخطط واشنطن بسبب حقدها الطائفي لتدمير العراق، ودعمت داعش ورعتها بعد هزيمة القوات الأميركية في العراق".

ولفت الى ان "آلة القتل السعودي عادت لتمارس إجرامها في الطارمية وجرف النصر والموصل وكركوك، وان المجاميع التي ارتكبت الجرائم بحق العراقيين لم تكن لتفعل ذلك لولا تمويل آل سلول".

واشارت كتائب حزب الله في بيانها، الى ان "مؤامرات أميركا والكيان الصهيوني هدفها إبادة الشعب العراقي وإجباره على الركوع، وكان حرياً بالحكومة العراقية مقاضاة الدول والأطراف المتورطة بجرائم الإرهاب".

انتهى ع ص ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
5 + 6 =