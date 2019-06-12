١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩
Journalist: 903559
رمز الخبر 83351453
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موسوي: الجهاز الدبلوماسي يسعى لخفض ضغوط الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني

موسوي: الجهاز الدبلوماسي يسعى لخفض ضغوط الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني

طهران / 13 حزيران / يونيو /ارنا- اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان الوزارة تبذل اقصى جهودها لخفض الضغوط الناجمة عن الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب موسوي، انه وفي هذا الزمن العصيب، تستخدم وزارة الخارجية كل طاقاتها وامكانياتها باقتدار للمضي باهداف البلاد الى الامام من اجل خفض الضغوط الناجمة عن الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني وارساء الاستقرار والامن في المنطقة والعالم في اطار مبادئ "العزة والحكمة والمصلحة".

واضاف، ان الدبلوماسية مستمرة.

وكان وزير الخارجية الالماني هايكو ماس قد زار طهران قبل ايام فيما يقوم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي بزيارة طهران في الوقت الحاضر، للبحث في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمها الاتفاق النووي.

انتهى ** 2342

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