ايران وصربيا تبحثان بشان سبل تطوير العلاقات الثنائية

ولدى لقائه والوفد المرافق له، امس الاربعاء في طهران، مع مرتضى سرمدي وكيل وزارة الخارجية الايرانية، في طهران، أشار جاركو ابرادوفيتش، الذي يتولى ايضا رئاسة مجموعة الصداقة البرلمانية الصربية الايرانية، الى مكانة ايران الهامة في غرب آسيا، وتطور العلاقات الثنائية خلال السنوات الاخيرة، مؤكدا رغبة بلاده لتنمية العلاقات الشاملة بين البلدين في جميع المجالات السياسية والبرلمانية، وكذلك زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري.

ورحب ابرادوفيتش بالتعاون بين البلدين في الاوساط الدولية، ودعوة ايران للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه صربيا في خريف هذا العام، داعيا الى مشاركة فاعلة من قبل ايران في هذا المؤتمر.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الخارجية الايرانية الى الماضي التاريخي للعلاقات الثنائية وتطوير المشاورات السياسية والبرلمانية بين البلدين خلال السنوات الاخيرة، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون المتبادل في القطاعات الاقتصادية والتجارية، ومعلنا استعداد ايران لإزالة العقبات وتنمية العلاقات التجارية.

ووصف سرمدي السياسة الاحادية في العلاقات الدولية بأنها تشكل تهديدا جادا للنظام الدولي، وأكد ضرورة تكريس الوحدة والتضامن بين الدول المستقلة والحرة لمواجهة هذه السياسة الخطيرة التي عرضت السلام والامن الدولي للخطر.

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