قائد الدفاع الجوي الايراني: سنرد بشدة على اي حماقة من العدو

وخلال ملتقى لتكريم ذكرى الشهداء اقيم في مدينة قم جنوب طهران مساء الاربعاء قال العميد صباحي فرد، انه لا توجد منطقة آمنة لطائرات الاعداء في سماء البلاد وان اي حماقة يرتكبها العدو حتى قرب حدودنا سنرد عليها بشدة لذا فاننا ننصحهم بالابتعاد ما يستطيعون.

واضاف، ان رد القوات المسلحة الايرانية على اي عدوان، لا يمكن تصوره، وسيجعل العدو نادما على فعلته وان جميع تحركات العدو مرصودة بدقة حتى الاف الكيلومترات.

واضاف، ان العدو يدق على طبول الحرب من جانب ويدعو من جانب اخر للتفاوض دون شروط كما يزيد من جانب اخر نطاق اجراءات الحظر ضد البلاد، وان كل هذه الامور دليل على انه لا يمكن الثقة به وانه لا اساس لادعاءاته.

وقال، ان توقف الاعداء اليوم مرغمين على بعد 200 ميل عن مضيق هرمز دليل على قدرات الردع لدينا وفيما لو شعروا بضعف الجمهورية الاسلامية من الناحية العسكرية والدفاعية وانهم سوف لن يتكبدوا خسائر جسيمة لكانوا قد هاجموا البلاد بلا شك.

واضاف العميد صباحي فرد، ان العدو يعلم جيدا بان جهوزيتنا القتالية وقدراتنا الدفاعية لا يمكنهم اختبارها وان اول خطا يصدر منهم سيكون هو الخطا الاخير.

انتهى ** 2342