١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠
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هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب كردستان غرب ايران

هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب كردستان غرب ايران

سنندج / 13 حزيران /يونيو /ارنا- ضربت هزة ارضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الخميس ضواحي قرية شوئيشة التابعة لمدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة وقعت في الساعة 3 و 51 دقيقة و 55 ثانية بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة و 21 دقيقة و 55 ثانية مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان الهزة وقعت في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي الطول الشرقي 46.71 درجة والعرض الشمالي 35.22 درجة على بعد 17 كم من قرية شوئيشة التابعة لمدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب ايران.

وكان مركز الهزة على بعد 28 كم من مدنية سنندج مركز المحافظة و 32 كم من مدينة سروآباد .

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الهزة الارضية.

انتهى ** 2342

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