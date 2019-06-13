تطوير التعاون بين ايران وجمهورية آذربيجان في قطاع الجمارك

وفي هذا اللقاء الذي جرى الاربعاء على هامش الملتقى العالمي للتكنولوجيا والابداع في قطاع الجمارك المنعقد في العاصمة الاذربيجانية باكو برعاية منظمة الجمارك العالمية، تباحث الجانبان حول تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الجمارك ومن ضمنه ايجاد بوابة تجارية مشتركة وتسهيل ترخيص سلع الصادرات وكذلك الاستفادة المتبادلة من اراضي البلدين لترانزيت السلع.

ومن القضايا الاخرى التي جرى البحث حولها خلال اللقاء؛ الاستفادة من الامكانية الالكترونية لمعاملات الترانزيت بهدف تسهيل الترانزيت وخفض النفقات وزيادة السرعة والحيلولة دون تزوير الوثائق.

واوضح بان مسؤولي الجمارك الايرانية والاذربيجانية اتفقوا على الاجتماع ثانية خلال الاسبوع القادم بهدف تدشين مشروع (TIR) الالكتروني للنقل الدولي الطرقي بين البلدين في معبر آستارا بمحافظة اردبيل (شمال غرب ايران).

وصرح مير اشرفي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية نفذت اول تجربة لهذا المشروع في العالم مع البلد الجار تركيا واضاف، انه تم تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من هذا المشروع بنجاح.

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