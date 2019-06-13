مسؤول: زلزال شوئيشه في كردستان لم يسفر عن خسائر

وقال محمد فلاحي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء ارنا، ان الهزة الارضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر التي ضربت مناطق بمحافظة كردستان لم توقع خسائر مادية او بشرية.

وضربت هزة ارضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الخميس ضواحي قرية شوئيشة التابعة لمدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة وقعت في الساعة 3 و 51 دقيقة و 55 ثانية بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة و 21 دقيقة و 55 ثانية مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان الهزة وقعت في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي الطول الشرقي 46.71 درجة والعرض الشمالي 35.22 درجة على بعد 17 كم من قرية شوئيشة التابعة لمدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب ايران.

وكان مركز الهزة على بعد 28 كم من مدنية سنندج مركز المحافظة و 32 كم من مدينة سروآباد .

انتهى** 2344