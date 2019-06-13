الدبلوماسي الياباني السابق: الموقع الجيوسياسي لإيران له أهمية استراتيجية لطوكيو

وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) حول زيارة شينزو آبي إلى طهران، صرح " كوئيتشيرو تاناكا" اليوم الخميس، أن طوكيو مهتمة بالاستثمار في سواحل مكران وميناء جابهار الإستراتيجي بالإضافة إلى الاستفادة من الموقع الجيوسياسي لإيران في قلب الطريق الدولي الغرب إلى الشرق، والشمال - الجنوب، لكن العقوبات الأمريكية أحادية الجانب خلقت عقبة رئيسية أمام طوكيو.

وانتقد الخبير الاقتصادي العقوبات الأمريكية "غير القانونية" ، وقال إن اليابان اضطرت إلى تجاهل مصالحها الكبيرة في العلاقات مع إيران، حتى لا تحدث مشكلة في العلاقة بين طوكيو وواشنطن.

و شدد تاناكا على أن زيارة شينزو لإيران يمكن أن تكون "فرصة ذهبية"، وإذا توفرت الأرضية لتخفيف التوترات ورفع العقوبات الأمريكية ، فإن اليابان مستعدة للاستثمار في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الإيراني من النفط إلى السيارات.

يتبع.. 2344