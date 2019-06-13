١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٢
Journalist: 900418
رمز الخبر 83351539
٠ Persons

الدبلوماسي الياباني السابق: الموقع الجيوسياسي لإيران له أهمية استراتيجية لطوكيو

الدبلوماسي الياباني السابق: الموقع الجيوسياسي لإيران له أهمية استراتيجية لطوكيو

نيويورك/ 13 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال الدبلوماسي السابق ورئيس مركز الشرق الأوسط "مؤسسة اقتصاد الطاقة اليابانية" ، إن لقاء رئيس الوزراء الياباني مع قائد الثورة الإسلامية مهم للغاية، مؤكدا إن موقع إيران الجيوسياسي ومواردها من النفط والغاز لهما أهمية إستراتيجية بالنسبة لليابان.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) حول زيارة شينزو آبي إلى طهران، صرح " كوئيتشيرو تاناكا" اليوم الخميس،  أن طوكيو مهتمة بالاستثمار في سواحل مكران وميناء جابهار الإستراتيجي بالإضافة إلى الاستفادة من الموقع الجيوسياسي لإيران في قلب الطريق الدولي الغرب إلى الشرق، والشمال - الجنوب، لكن العقوبات الأمريكية أحادية الجانب خلقت عقبة رئيسية أمام طوكيو.

وانتقد الخبير الاقتصادي العقوبات الأمريكية "غير القانونية" ، وقال إن اليابان اضطرت إلى تجاهل مصالحها الكبيرة في العلاقات مع إيران، حتى لا تحدث مشكلة في العلاقة بين طوكيو وواشنطن.
و شدد تاناكا على أن زيارة شينزو لإيران يمكن أن تكون "فرصة ذهبية"، وإذا توفرت الأرضية لتخفيف التوترات ورفع العقوبات الأمريكية ، فإن اليابان مستعدة للاستثمار في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الإيراني من النفط إلى السيارات.

يتبع.. 2344

تعليقك

You are replying to: .
1 + 11 =