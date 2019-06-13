١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩
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عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان:

اليوم.. يدافع المحامون الإيرانيون عن حقوق البلاد امام محكمة لاهاي

اليوم.. يدافع المحامون الإيرانيون عن حقوق البلاد امام محكمة لاهاي

طهران/ 13 حزيران/ يونيو/ ارنا - أعلن عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي في تغريدة على تويتر: أن أيران قدمت شكوى قضائية أمام محاكمة لاهاي ضد امريكا لتوقيفها ملياري دولار من ممتلكات وأصول البنك المركزي الإيراني، وبموجبها سيقدم المحامون الإيرانيون دفوعاتهم اليوم الخميس ، بعد ان دافع المحامون الامريكيون أمس.

و كتب "أحمد أمير آبادي فراهاني" في تويتر: ان حكام المحكمة سيتشاورون على واحدة من أهم القضايا بين إيران وامريكا ، ثلاثة حكام إيرانيين وثلاثة حكام منهم، اثنين أمريكيين وواحد بريطاني وثلاثة حكام مراقبين، بما في ذلك ألماني ورئيس الحكام من سويسرا.

وكانت المحكمة العليا في اميركا قد اصدرت في العام 2015 قرارا بمصادرة 1.75 مليار دولار من اموال ايران المجمدة لمنحها لاسر ضحايا حادث تفجير مقر رجال البحرية الاميركية في بيروت عام 1983 .

وبالمقابل فقد بادرت الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية قبل ثلاث اعوام بناء على معاهدة الصداقة الموقعة عام 1955 برفع شكوى ضد الولايات المتحدة لضبطها وتوقيفها اموال البنك المركزي الايراني.

وتاتي شكوى حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد الولايات المتحدة الاميركية لدى محكمة لاهاي وفقا لمعاهدة الصداقة للعام 1955 ، والتي تنص على ان ايا من الطرفين يمكنه رفع القضية الى محكمة العدل الدولية في حال حدوث خلاف ناجم عن تفسير او تنفيذ المعاهدة، وكانت اميركا قد اعلنت قبل عدة اشهر انسحابها من المعاهدة.

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