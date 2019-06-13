خبراء يابانيون: آبي يسعى لإقناع إيران والولايات المتحدة بالتفاوض

و نقلت صحيفة جلوبال تايمز التي تتخذ من الصين مقراً لها، عن "توشيرو ناكاياما" الخبير في مركز ويلسون في الولايات المتحدة اليوم الخميس قائلا: إن زيارة آبي لإيران كانت خطوة جريئة، موضحا ان اليابان تتمتع من جهة بمكانة فريدة وتعتبر حليفة أمنية للولايات المتحدة. ومن ناحية اخرى لديها علاقات جيدة مع ايران.

وأشار الخبير الياباني إلى أن رئيس وزراء اليابان يتميز بوضع خاص، لديه علاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وهو حريص على تخفيف حدة التوتر.

ويواصل التقرير، وفقا لما ذكره الخبير، أنه بالنسبة لليابان، فإن وضع الشرق الأوسط واستقراره وأمنه لهما أهمية كبيرة، اليابان توفر جزءا كبيرا من احتياجاتها النفطية من هذه المنطقة.

وقال الدبلوماسي الياباني السابق "كونهيكو مياكه" إن آبي ليس وسيطا، وهدفه الأول هو الحديث عن العلاقات الثنائية، ولكن إذا كان بإمكانه فعل المزيد ، فلن يتوقف.

وصرح خبراء معنيون بأن إيران والولايات المتحدة يقولون إنهما لا يسعيان إلى مواجهة عسكرية ، لذا فإن رئيس الوزراء سيبذل قصارى جهده لإقناع الدولتين بالحوار على طاولة المفاوضات.

ومن المقرر أن يجتمع آبي مع قائد الثورة الإسلامية اليوم الخميس، بعد أن التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم أمس الأربعاء.

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