موسکو: حادثة ناقلتي النفط إنعكاس لخطورة الوضع في المنطقة

وقال ريابكوف: "من غير الصحيح القول إنها حادثة عابرة، إنها تعكس الوضع المتوتر في تلك المنطقة"، مشيرا إلى أن هناك "حاجة إلى إجراءات وقبل كل شيء تسوية الوضع حول إيران".

وتعرضت ناقلتا نفط لانفجارات ببحر عمان، اليوم الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

ويأتي الحادث بعد شهر من تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، وحملت أعلام السعودية والإمارات والنرويج.

سبوتنيك

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