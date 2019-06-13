قائد الثورة الإسلامية يستقبل رئيس وزراء اليابان

وبحسب الموقع الاعلامي لمكتب القائد فقد استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك .
هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا.
انتهى** 2344
طهران/ 13 حزيران/ يونيو/ ارنا - استقبل قائد الثورة الإسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح اليوم الخميس رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
وبحسب الموقع الاعلامي لمكتب القائد فقد استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك .
هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا.
انتهى** 2344
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