إفتتاح المؤتمر الدولي السادس لوكالات الأنباء بحضور مدير عام إرنا في بلغاريا

ينعقد هذا المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين تحت عنوان "مستقبل الأخبار" في قصر الثقافة البلغاري الوطني، ويبحث المشاركون قضايا مهمة مثل "نماذج الملكية لوكالات الأنباء" و "مصادر الدخل الجديدة" و "الأخبار المزيفة" و "الذكاء الاصطناعي".

وافتتح الرئيس البلغاري "رومن رادف" المؤتمر بكلمة، ومن ثم سيلقي "ماكسيم مونشيف" ،المدير العام لوكالة الأنباء البلغارية (بتا) والأمين العام للمجلس العالمي لوكالات الانباء ورؤساء وكالات الأنباء الكبرى في العالم وعدد من أساتذة الجامعات وخبراء الإعلام الدوليين، كلمات في الاجتماع.

ومن المقرر أن يلقي المدير العام لـ إرنا ضياء هاشمي، كلمة إيران في المؤتمر لتوضيح وجهات النظر الإعلامية الإيرانية.

وعلى هامش الاجتماع، التقى هاشمي مع بعض مدراء وكالات الأنباء المشاركين في المؤتمر، بما في ذلك رئيس وكالة اذرتاج للأنباء " منشيف أصلانوف" واستاذ جامعة كولمبيا " توماس كنت " حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات المهنية.

كما عقد معرض لأهم صور وكالات الأنباء من 55 دولة حول موضوعين: "القرن الحادي والعشرين: الأديان الحية" و "الفن ينقذ العالم"على هامش المؤتمر الدولي لوكالات الانباء.

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