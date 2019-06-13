١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣١
Journalist: 900418
رمز الخبر 83351904
٠ Persons

إنقاذ 44 بحارا من طاقم ناقلتي النفط المنكوبتين في بحر عمان

إنقاذ 44 بحارا من طاقم ناقلتي النفط المنكوبتين في بحر عمان

بندر عباس/ 13 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال مصدر مطلع، ان 44 بحارا من طاقم ناقلتي نفط اجنبتين تعرضتا لحادث في بحر عمان، تم انقاذهم صباح اليوم الخميس وذلك بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان وتم نقلهم إلى ميناء جاسك.

وصرح المصدر اليوم الخميس لمراسل ارنا : ان الناقلة الأولى اصيبت في الساعة 8 و 50 دقيقة من صباح اليوم وعلى بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك.
وتابع، ان السفينة التي ترفع علم جزر مارشال وكانت محملة بالإيثانول من ميناء إلرويس في قطر متجهة الى تايوان، تعرضت لحادث أدى الى نشوب حريق في منتصف السفينة.

ووفقا لهذا المصدر المطلع، فان 23 من أفراد طاقم السفينة ألقوا بانفسهم في المياه بعد الحادث، حيث تم انقاذهم ونقلهم إلى العوامة  بالتنسيق من قبل مركز هرمزكان للبحث والإنقاذ.
وصرح المصدر إنه بعد ساعة من حادث السفينة الأولى، تعرضت ناقلة اخرى في الساعة 9 و 50 دقيقة لحريق على مسافة 28 ميلا من جاسك.
 ناقلة النفط هذه كانت ترفع علم باناما ومتجهة من أحد الموانئ السعودية الى سنغافورة، وتحمل شحنه من الميثانول.
ووفقا للتقرير، فقد القى 21 من أفراد طاقم السفينة انفسهم في المياه بعد الحادث، وتم انقاذهم بالتنسيق مع مركز البحث والانقاذ البحري في هرمزكان.
انتهى** 2344

تعليقك

You are replying to: .
1 + 2 =