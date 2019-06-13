ظريف: انتهاك امريكا للاتفاق النووي وفرض حرب اقتصادية على الشعب الإيراني هما سبب التوتر

وكتب محمد جواد ظريف على حسابه على تويتر اليوم الخميس عن لقاءات الوفد الياباني رفيع المستوى مع المسؤولين في البلاد: بعد حوار مثمر مع وزير الخارجية الياباني "كونو تارو" ، تمت الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الياباني آبي شينزو. أجرى الرئيس روحاني وآية الله خامنئي محادثات مكثفة وودية ومثمرة مع رئيس الوزراء آبي.

رئيس الوزراء الياباني كان قد وصل يوم أمس الاربعاء الى طهران على رأس وفد سياسي رفيع المستوى والتقى قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية.

وخلال لقائه قائد الثورة الإسلامية قال ابى شينزو : أنا أنوي ايصال رسالة الرئيس الامريكي الى جنابكم .

ورد اية الله الخامنئي على رئيس الوزراء الياباني قائلا : نحن ليس لدينا أي شك في حسن نوايا وجدية جنابكم ، ولكن فيما يخص ما تنقلوه عن الرئيس الامريكي فانا لا ارى بأن ترامب شخص يستحق تبادل الرسائل معه وليس لدي اي جواب له ولن يكون في المستقبل .

وأشار سماحته الى حديث رئيس الوزراء الياباني بشان طلب امريكا التفاوض حول الموضوع النووي، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفاوضت لمدة خمس أو ست سنوات حول القضية النووية مع امريكا والأوروبيين في إطار 1+5، وتوصلت الى نتيجة ما ، لكن امريكا نكثت هذا الاتفاق وانسحبت منه،

لذلك اي شخص عاقل سيكون مستعدا للتفاوض مع بلد ينكث جميع المواثيق ؟ .

في إشارة سماحته إلى الأعمال العدائية المستمرة لامريكا منذ 40 عاما ضد الشعب الإيراني، قال : نعتقد أن مشاكلنا لاتحل من خلال التفاوض مع امريكا، ولن تقبل أي دولة حرة المفاوضات تحت الضغط.

انتهى** 2344