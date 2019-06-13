١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٠٥
Journalist: 201807
رمز الخبر 83352210
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المتحدث باسم الحكومة الايرانية يعرب عن قلقه بشان تفجير ناقلتي النفط في بحر عمان

المتحدث باسم الحكومة الايرانية يعرب عن قلقه بشان تفجير ناقلتي النفط في بحر عمان

طهران/13حزيران/یونیو- اعرب المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي عن اسفه البالغ وقلقه بشان وقوع التفجير في ناقلتي النفط التي لهما صلة باليابان في بحر عمان منبّهاً جميع دول المنطقة بان لاتقع في فخ الذين يستفيدون من عدم الاستقرار في المنطقة.

واعرب ربيعي في تصريح له اليوم الخميس عن اسفه بشان وقوع التفجير في ناقلتي النفط وقال ان الحكومة الايرانية مستعدة للتعاون الامني الاقليمي لضمان الامن بما في ذلك في الممرات المائية الاستراتيجية.

انتهى** 2018** 2344

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