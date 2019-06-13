المتحدث باسم الحكومة الايرانية يعرب عن قلقه بشان تفجير ناقلتي النفط في بحر عمان

طهران/13حزيران/یونیو- اعرب المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي عن اسفه البالغ وقلقه بشان وقوع التفجير في ناقلتي النفط التي لهما صلة باليابان في بحر عمان منبّهاً جميع دول المنطقة بان لاتقع في فخ الذين يستفيدون من عدم الاستقرار في المنطقة.

واعرب ربيعي في تصريح له اليوم الخميس عن اسفه بشان وقوع التفجير في ناقلتي النفط وقال ان الحكومة الايرانية مستعدة للتعاون الامني الاقليمي لضمان الامن بما في ذلك في الممرات المائية الاستراتيجية. انتهى** 2018** 2344