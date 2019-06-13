الخارجية الايرانية تعرب عن قلقها ازاء حادث الناقلتين المريب

طهران/ 13 حزيران/ يونيو/ ارنا - اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن قلقه ازاء الحادث المريب الذي تعرضت له ناقلتا النفط في بحر عمان وبالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء الياباني مع قائد الثورة الاسلامية صباح اليوم الخميس في طهران.

واكد عباس موسوي في تدوينة على موقع تويتر اليوم، أن طهران تعتبر الحادث يتعارض مع الجهود الاقليمية والدولية الرامية للتهدئة وخفض التوترات في المنطقة. وشدد على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم الحوار والتعاون بالمنطقة. انتهى** 2344