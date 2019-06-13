ظريف يشكك بحادث الناقلتين ويدعو لحوار اقليمي

واوضح ظريف في تغريدة على حسابه بتويتر، أنه وبالوقت الذي التقى رئيس الوزراء الياباني مع قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (صباح اليوم)، انتشرت التقارير الذي تفيد بتعرض ناقلتي نفط ترتبطان باليابان لهجوم.

وأعرب ظريف عن ارتيابه ازاء الحادث، مضيفا أن " المبادرة الايرانية لتشكيل منتدى للحوار الاقليمي، امر ضروري".

يذكر أن ناقلتي نفط تعودان لليابان تعرضتا لانفجار في بحر عمان اليوم الخميس، وكانتا تحملان شحنة ميثانول من السعودية الى سنغافورة، والايثانول من الامارات الى تايوان.

انتهى** 2344