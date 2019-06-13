الجيش الايراني شارك جوا وبحرا بعمليات اغاثة الناقلتين

وأوضحت ادارة العلاقات العامة بالجيش الايراني في بيان، أن المنطقة الاولى للجيش وبعد تلقیها التقارير وأحادثيات موقع الحادث، قامت وعبر الافادة من الدوريات الجوية، بايفاد فرق للاغاثة البحرية والجوية، وذلك بعد ماقام مركز الرصد والانقاذ بمحافظة هرمزكان (جنوب) بابلاغ القوة البحرية للجيش الايراني بوقوع الحادث.

واشار البيان الى أنه نظرا لوجود المسافة بين السواحل الايرانية والناقلتين، فان سفينة غير ايرانية كانت قريبة من الحادث وصلت قبل فرق الانقاذ التابعة للجيش، وأجلت بحارة الناقلة الاولى وسلمتهم لسفن الاغاثة الايرانية حيث يتم التثبت من جنسياتهم.

انتهى** 2344