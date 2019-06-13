المدير العام لوكالة "ارنا" يلتقي الرئيس البلغاري

وخلال هذا اللقاء الذي عقد على هامش الموتمر الدولي لوكالات الانباء في صوفيا تباحث المدير العام لوكالة ارنا والرئيس البلغاري بشان التعاون الاعلامي بين البلدين.

واشار هاشمي خلال هذا اللقاء الى مشاوراته مع نظرائه البلغاريين وتبادل الوفود الاعلامية وتطوير التعاون الاعلامي بين البلدين.

ومن جانبه اعرب الرئيس البلغاري خلال هذا اللقاء عن شكره لمشاركه الوفد الاعلامي الايراني في هذا الموتمر مرحبا بالافكار الذي طرحها هاشمي بهذا الشان.

وبدا الموتمر الدولي لوكالات الانباء أعماله اليوم الخميس في صوفيا بمشاركه مدراء وكالات انباء من 130 دولة ويستمر ليومين.

هذا والتقى هاشمي على هامش اعمال هذا الموتمر عدد من نظرائه في الدول المختلفة.

انتهى** 2018** 2344