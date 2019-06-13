١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٨:٤٢
Journalist: 201807
رمز الخبر 83352337
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لاريجاني: الحظر الاميركي يستهدف الشعب الايراني

لاريجاني: الحظر الاميركي يستهدف الشعب الايراني

بجنورد/13حزيران/يونيو- قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ان الولايات المتحدة تدلي بتصريحات متناقضة بشان الاهداف التي تسعى اليها من وراء فرض الحظر على ايران لكن استهداف الشعب الايراني يشكل الهدف الرئيسي من هذا الحظر على ايران وممارسة الضغوط عليها.

وفي كلمة القاها في المهرجان الوطني الثقافي والرياضي للعشائر في مدينة اسفراين بمحافظة خراسان الشمالية اضاف لاريجاني اليوم الخميس، ان العدو يدلي بتصريحات متناقضة حول الحظر ويعبر عن تعاطفه مع الشعب الايراني في بعض الاحيان لكن جميع تصريحاته ليست الا اكذوبة وان الشعب الايراني هو الطرف المستهدف من هذا الحظر.

وتابع ان الحظر استهدف مصالح جميع ابناء الشعب الايراني ووضعهم تحت الضغط وان هذه الضغوط تلحق الضرر بالشعب.

واشار الى انتصار الثورة الاسلامية في ايران قبل 40 عاما حيث حققت الاستقلال السياسي للبلاد مشيرا الى الضغوط وموامرات الاعداء ضد ايران خلال اربعة عقود ومحاولاتهم لالحاق الضرر بالشعب الایرانی.

واضاف ان کافة الدول الاسلامیة تحظي باحترام الشعب الایراني وان ايران لاتريد حربا او عدواة مع اية دولة اسلامية.

انتهى**2018** 2344

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