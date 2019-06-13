سفراء ألمانيا وبريطانيا وألمانيا أكدوا التزامهم بتنفيذ الاتفاق النووي

وكتب حميد بعيدي نجاد على موقع تويتر اليوم الخميس، أن سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في طهران أصدروا بيانا أعلنوا فيه التزامهم بتحقيق تحويل الأموال عبر القناة المالية بينهم وبين إيران في أسرع وقت ممكن.

وأضاف سفير إيران لدى لندن : أصدر سفراء الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا في طهران بيانا ، شددوا فيه على أهمية المحادثات الأخيرة على الصعيد التقني في طهران بين الدول الثلاث وإيران، وأعلنوا ضرورة الاسراع بتحويل الأموال من خلال قناة مالية بين هذه الدول وإيران.

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