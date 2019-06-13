١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٢١:٠٧
Journalist: 900418
رمز الخبر 83352500
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الرئيس روحاني يصل الى بيشكك

الرئيس روحاني يصل الى بيشكك

طهران/ 13 حزيران/ يونيو/ ارنا - وصل الرئيس الايراني حسن روحاني الى بيشكك عاصمة قرغيزيا مساء الیوم الخمیس للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بنسخته التاسعة عشر وكان رئيس وزراء قرغيزيا في استقباله بالمطار.

الاجتماع التاسع عشر لقمة منظمة شنغهاي للتعاون يعقد اليوم وغدا بمشاركة 11 بلدا بمافيها روسيا والصين وكازاخستان واوزباكستان والهند وباكستان وايران في العاصمة القرغيزية بيشكك .

يتبع.. 2344

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