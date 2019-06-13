ايران ترفع تقريرا للملاحة البحرية الدولية حول عمليات انقاذ بحارة الناقلتين

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير": ان السفارة الايرانية قدمت تقريرا للمنظمة الدولية للملاحة البحرية شرحت فيه تفاصيل عملية الاغاثة والانقاذ التي قامت بها فرق الاغاثة والانقاذ الايرانية لبحارة ناقلتي النفط المتضررتين في بحر عمان.

واضاف: ان هذه العمليات بدات بتلقي اقرب الموانئ الايرانية نداء استغاثة حيث بادرت فرق الاغاثة والانقاذ الايرانية لنجدة البحارة وانقاذهم.

وقد شاركت فرق الامداد والانقاذ الجوي والبحري التابعة للجيش الايراني في عمليات اغاثة طاقم الناقلتين النفطيتين، اللتين تعرضتا لانفجار اليوم الخميس في بحر عمان.

وأوضحت ادارة العلاقات العامة بالجيش الايراني في بيان، أن المنطقة الاولى للجيش وبعد تلقیها تقارير وأحادثيات موقع الحادث، قامت بايفاد فرق للاغاثة البحرية والجوية، وذلك بعد ان قام مركز الرصد والانقاذ بمحافظة هرمزكان (جنوب) بابلاغ القوة البحرية للجيش الايراني بوقوع الحادث.

واشار البيان الى أنه نظرا لبعد المسافة بين السواحل الايرانية والناقلتين، فان سفينة غير ايرانية كانت قريبة من الحادث وصلت قبل فرق الانقاذ التابعة للجيش، وأجلت بحارة الناقلة الاولى وسلمتهم لسفن الاغاثة الايرانية حيث يتم التثبت من جنسياتهم.

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