همتي: البنك المركزي مسيطر على سوق العملة الصعبة

واوضح همتي في تصريح صحفي في مطار تبريز (شمال غرب) مساء الخميس بان البلاد تمتلك احتياطيات جيدة من العملة الصعبة واضاف، انني اعد المواطنين باننا لا مشكلة لنا في تثبيت سعر العملة الصعبة.

وقال، انه تم منذ بداية العام (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) لغاية الان توفير 9.5 مليار دولار لسلع الواردات

واشار الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله رئيس وزراء اليابان حول عدم التفاوض مع اميركا حيث حاول البعض التاثير على سوق العملة الصعبة ورفع سعر الدولار، واعتبر سعر الحوالة بانه المهم والحاسم وقال، ان سوق العملة الصعبة سيبدا بسعره الحقيقي يوم السبت.

انتهى ** 2342