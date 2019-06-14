فالح الفياض: حل الحشد الشعبي خارج الحسابات الواقعية

وذكر إعلام الحشد الشعبي نقلا عن الفياض قوله ، إن "المرجعية الدينية هي رائدة كسر التحديات على مر المراحل التي شهدها العراق منذ الاحتلال البريطاني وما لحقه من تقلبات إلى حقبة النظام الدكتاتوري والانتفاضة الشعبانية وحتى كتابة الدستور بعد التغيير ووصولا إلى اطلاق فتوى الجهاد الكفائي".

وأضاف، أن "الفتوى هي الشرارة التي أسست الحشد والمفصل الذي غير مزاج العراقيين من الهزيمة إلى ساحة التحدي والمواجهة والإصرار".

واشار الى ان "الحشد الشعبي هو رد عراقي مدوٍ أعاد الأوضاع إلى الطريق الصحيح وأسس للنصر على داعش بعدما أدام زخم المواجهة".

واوضح رئيس هيئة الحشد الشعبي، أن "الحشد الشعبي من الأذرع الأساسية للدفاع عن العراق وقد اكتسب ميزة خاصة وبات دافعا للقطعات الأمنية المختلفة".

وشدد الفياض، على أن "حل الحشد خارج الحسابات الواقعية ولا تستطيع أي دولة خارجية ان تضغط بهذا الجانب، وهو مؤسسة عراقية وليس قوة معادية لاحد ولن يبادر بالعدوان ضد أي جهة، وانه منضبط تحت استراتيجية الدولة وليس من حق احد التدخل بتنظيمه ووجوده".

وصوت البرلمان العراقي، امس الخميس على اعتبار يوم 13حزيران/يونيو من كل عام مناسبة وطنية احتفاءا بذكرى اصدار فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد في عام 2014 بعد اجتياح تنظيم داعش الارهابي لمساحات واسعة من العراق.

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