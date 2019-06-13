سويسرا تتولى مهمة رعاية المصالح الايرانية في كندا

طهران / 14 حزيران /يونيوي/ ارنا- اعلنت مصادر خبرية سويسرية عن توقيع اتفاق بين سويسرا والجمهورية الاسلامية الايرانية يتضمن ان تتولى سويسرا مهمة رعاية المصالح الايرانية في كندا.

وافادت تلك المصادر بان الاتفاق المذكور تم توقيعه خلال زيارة مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الى سويسرا الخميس. ولا يعد تقديم الخدمات القنصلية جزءا من الاتفاق. انتهى ** 2342