مسؤول عسكري: ارادة الشعب الايراني خفضت تاثيرات ضغوط الحظر

وفي كلمة له الخميس في حشد من كوادر الفرقة المدرعة 92 في اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران اكد العميد شجاع كاويانبور بان توعية المجتمع تحصنه من هجمات الاعداء واضاف، ان ضغوط الحظر لا يمكنها ان تترك ادنى تاثير على ايمان وثقة الشعب بالدولة.

واضاف، ان العدو فرض عبر الحظر الكثير من الضغوط على البلاد الا ان ارادة الشعب خفضت تاثيرات ضغوط الحظر هذه.

وقال العميد كاويانبور، ان اميركا جاءت بسفنها الحربية الى الخليج الفارسي الا ان اقتدار ايران الاسلامية ادى الى تراجعهم عن مواقعهم.

واوضح بان اميركا لم تتمكن لم تتمكن من تحقيق اهدافها في سوريا والعراق ايضا وغادرت الساحة رغم النفقات الكبيرة التي وظفتها.

واكد بان تهديدات الاعداء لم تعد مؤثرة على الراي العام لان تبجحاتهم لم تجدهم نفعا منذ اعوام طويلة.

انتهى ** 2342