هادي العامري: العراق يرفض سياسة الحصار وتجويع الشعوب

وذكر مكتب العامري في بيان له، ان "رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل، اليوم (امس الخميس)، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في مكتبه بالعاصمة بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات المشتركة التي تهم البلدين ابرزها تعزيز العلاقات الثنائية".

واشاد العامري، بحسب البيان، "بالدور الذي تلعبه سلطنة عمان في المنطقة ودعمها الحوار لحلحلة الازمات وإبعاد التوتر من خلال ايجاد مناخات للتهدئة والإستقرار".

واضاف، أن "الصراع بين اي طرفين ينعكس على جميع دول المنطقة، والعراق رافض لسياسة الحصار وتجويع الشعوب نظرا للتجربة المريرة التي عاشها".

من جهته، اشاد ايضا وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، "بموقف العراق في قمة مكة المكرمة الاخيرة وتطوره وتعافيه على المستويين العربي والدولي وهو الامر الذي سيساهم في تعزيز علاقاته الخارجية".

وأكد على "قرب فتح السفارة العمانية في بغداد رغم تأخرها".

وحول التوتر الذي تشهده المنطقة بين اميركا وايران، أشاد بن علوي "بموقف ايران الرافض للحرب ودعم توطيد العلاقات بين الدول".

واوضح، ان "ايران جارة مسلمة والحل يكون عبر الحوار والتفاهم لتسوية المشاكل ان وجدت".

وكان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، وصل العاصمة العراقية بغداد الاربعاء، على رأس وفد رفيع في زيارة رسمية التقى خلالها بالرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي وعددا من المسؤولين العراقيين.

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