ايران ترفض المزاعم الاميركية حول استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان

وجاء في بيان ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي صدر فجر اليوم الجمعة: ان التصريحات المثيرة للفتنة التي اطلقها مندوب اميركا في اجتماع مجلس الامن الدولي الخميس ، مؤشر اخر الى الحرب النفسية الرامية للتخويف من ايران.

واضاف، ان دعوة ايران للدبلوماسية والعودة الى طاولة المفاوضات من قبل اميركا التي خرجت هي نفسها من الاتفاق النووي بصورة غير قانونية ، مجرد مزحة.

وتابع البيان، ان الحرب والارهاب الاقتصادي الاميركي ضد الشعب الايراني والتواجد العسكري الاميركي واسع النطاق في المنطقة يشكلان السبب الاساس دوما لزعزعة الامن وعدم الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي والتهديد الاكثر جدية للامن والسلام فيها.

واكد البيان بانه لا الاخبار المفبركة ولا نشر المعلومات الخاطئة يمكنهما تغيير الحقائق ولا اتهام الاخرين بوقاحة واضاف، انه على اميركا وحلفائها الاقليميين الكف عن اللهاث وراء الحرب وانهاء مؤامراتهم المثيرة للفتنة والعمليات السرية التي تهدف الى اتهام الاخرين في المنطقة.

واضاف البيان، ان ايران اذ تحذر من جديد من سياسة الغطرسة والترهيب والتهديد والسلوكيات الشريرة الاميركية ، تعرب عن قلقها بشان الحوادث المشبوهة التي وقعت يوم امس لناقلتي النفط.

وطالبت الممثلية الايرانية في الامم المتحدة المجتمع الدولي للعمل بمسؤولياته في الحيلولة دون تنفيذ هذه السياسات والاجراءات اللامسؤولة والخطيرة من قبل اميركا وحلفائها الاقليميين والرامية لتصعيد التوتر في المنطقة.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد من جديد بان السبيل الوحيد لخفض التوتر في المنطقة هو التعاطي النشط والبناء من قبل جميع دول المنطقة في اطار حوار حقيقي وشامل ومبني على الاحترام المتبادل والمبادئ الاساسية للقوانين الدولية وان الاحداث الاخيرة واوضاع المنطقة تستوجب مثل هذا الحوار الاقليمي بالتاكيد.

واذ جدد البيان تاكيد الجمهورية الاسلامية الايرانية على موقفها الثابت بضرورة تعزيز السلام والامن في منطقة الخليج الفارسي، اعلن استعدادها لاداء دور فاعل وبناء في توفير الامن للمضائق البحرية الاستراتيجية وترسيخ الامن والسلام والاستقرار في المنطقة.

يذكر ان ناقلتي نفط سنغافورية ونرويجية تعرضتا امس الخميس لحادث ادى الى وقوع انفجارات واندلاع النيران فيها في بحر عمان.

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