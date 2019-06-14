نوبخت: اعتماد البلاد على عوائد النفط سينخفض بمقدار الثلثين

وقال نوبخت في تصريح صحفي في مدينة مشهد شمال شرق ايران، مساء الخميس، ان توقعاتنا لعوائد النفط في الميزانية هي 148 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا)، ولكن بغية صون الميزانية عن تذبذبات سعر النفط وصادراته فقد قمنا بخفض اعتماد ميزانية العام الجاري على النفط الى نحو 55 تريليون تومان.

واضاف، انه تم الاخذ بنظر الاعتبار تنفيذ 24 برنامجا لخفض او في الحقيقة قطع اعتماد البلاد على عوائد النفط منها 11 برنامجا خلال العام الجاري و 13 برنامجا خلال العام القادم.

واعرب نوبخت عن امله باستمرار هذه الوتيرة خلال الاعوام القادمة لقطع اعتماد ميزانية البلاد على عوائط النفط بصورة كاملة.

انتهى ** 2342