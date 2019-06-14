مسؤول ايراني يصف الحظر الاميركي ضد البلاد بالعمل الارهابي

وقال نوبخت خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنمية في محافظة خراسان الرضوية المنعقد في مركز المحافظة مدينة مشهد الخميس، ان فرض اجراءات الحظر الاميركية ضد صادرات النفط الايرانية قد جعل البلاد في موقع مختلف من الحرب الاقتصادية ونحن نعتبر هذه الاجراءات العدائية هجمات ارهابية.

واضاف، انه وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي فقد حققت ايران خلال العام الماضي اعلى نسبة من النمو الاقتصادي في المنطقة ومازلنا في عداد الاقتصادات الـ 18 الكبرى في العالم لذا فانه وفي ظل وجود مثل هذه الطاقات لن يفلح العدو في شل ايران عبر اداة الحظر.

واكد امكانية مواجهة الحظر بتخطيط اقتصادي جديد ومبدع وقال، ان ميزانية البلاد تبلغ 448 تريليون تومان في قرار مجلس الشورى الاسلامي من ضمنه 148 تريليون تومان المتوقع من عوائد بيع النفط بصورة مباشرة، وسنقوم بمواصلة تصدير النفط عبر اساليبنا او سنبادر الى ايجاد مصادر بديلة عنها.

انتهى ** 2342