افتتاح مصنع لانتاج النحاس في مدينة جيرفت جنوب شرق ايران

وتبلغ الطاقة الانتاجية لهذا المصنع الذي تم انشاؤه باستثمارات القطاع الخاص، ما بين 3 الى 5 الاف طن من النحاس الكاثودي .

وخلال مراسم الافتتاح صرح مدير عام دائرة الصناعة والمناجم والتجارة في جنوب محافظة كرمان مسلم مروجي بان كلفة المشروع بلغت 160 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا).

واوضح بان المصنع بني على مساحة 80 الف متر مربع وتبلغ مساء البناء المسقف فيه 50 الف متر مربع واستغرقت عملية التنفيذ عامين.

وتقع مدينة جيرفت على بعد 230 كم الى الجنوب من مدينة كرمان مركز محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق ايران.

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