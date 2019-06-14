ايران تخصص 34 تريليون تومان لتوفير مليون فرصة عمل

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الخميس خلال تفقده المعرض الـ 18 للزهور والصناعات ذات الصلة بها والمقام في المعرض الدولي الدائم في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران قال نوبخت، ان الحكومة قررت تخصيص 34 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) لتوفير 998 الف فرصة عمل في البلاد.

واوضح بان الحكومة قامت باعداد 8 برامج سلمتها لمنظمة التخطيط والميزانية لتوفير الاعتمادات اللازمة لها واحدها متعلق بقطاع الزراعة حيث تم بناء على اتفاق مع وزير الجهاد الزراعي تخصيص اعتمادات للمنتجبين في مجالات الزراعة في البيوت الزجاجية وتربية الزهور والاسماك البحرية وكذلك الصناعات الزراعية.

واعتبر تربية الزهور مجالا لتوفير فرص العمل وقال، ان معرض الزهور في مشهد يتيح الفرصة الكافية للتعريف بامكانيات ايران في مجال الزهور وتهيئة الارضية لنمو الصادرات والاستفادة من جميع طاقات البلاد.

انتهى ** 2342