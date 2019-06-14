موسوي: اتهام ايران بشن هجمات على ناقلتي النفط مثير للقلق

وردا على مزاعم وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الذي اتهم ايران بالضلوع في الهجوم على ناقلتي النفظ في بحر عمان اضاف موسوي ان اتهام ايران في الحادث المريب والمؤسف للناقلتين هو العمل الاسهل والابسط بالنسبة لبومبيو وحكام اميركا.

وتسائل موسوي عن اهداف ونوايا هذه الحوادث التي تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الياباني الى طهران قائلا: بينما يلتقي رئيس الوزراء الياباني الرجل الاول في الجمهورية الاسلامية الايرانية بهدف خفض التوتر..تسعى الايادي الخفية للتاثير على هذه الجهود في المنطقة.. من الذي يستفيد منها؟!

واكدالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ان تصريحات بومبيو ليست فقط مثيرة للسخرية بل مزعجة ومثيرة للقلق.

وكان موسوي قال امس الخميس في تدوينة على موقع تويتر ان طهران تعتبر الحادث يتعارض مع الجهود الاقليمية والدولية الرامية للتهدئة وخفض التوترات في المنطقة مشددا على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم الحوار والتعاون بالمنطقة.

يذكر ان ناقلتي نفط سنغافورية ونرويجية تعرضتا امس الخميس لحادث في بحر عمان ادى الى وقوع انفجارات واندلاع النيران فيها .

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